Авиационные профсоюзы Японии наметили требование по повышению базовой зарплаты на 12 тыс. йен — премии на уровне пяти месяцев в рамках весенних переговоров 2026 года

Токио, 22 января (Jiji Press) — Авиационный профсоюзный альянс Японии объявил 22 января, что в рамках весенних трудовых переговоров 2026 года (shunto) он намерен выдвинуть требование о повышении базовой заработной платы (base-up) на уровне 4%, ориентируясь на увеличение на 12 тыс. йен в месяц. Также планируется требовать выплату премий и единовременных бонусов в размере, эквивалентном примерно пяти месяцам заработной платы в год. Оба требования соответствуют уровню прошлого года.

Наряду с этим альянс намерен уделить особое внимание улучшению условий труда, включая пересмотр режима работы и отдыха, с целью привлечения и удержания кадров в отрасли.

Авиационная отрасль, особенно сегмент внутренних авиаперевозок, сталкивается с серьёзными трудностями на фоне роста затрат на топливо и техническое обслуживание из-за ослабления йены, а также сокращения числа деловых пассажиров.

Выступая на пресс-конференции в Токио, председатель альянса Кобаяси Акэнэ заявила:

«Мы хотим продвигать инициативы, направленные на обеспечение уровня заработной платы, который позволит людям ощущать жизненную стабильность, а также на улучшение условий работы и отдыха».

В авиационный профсоюзный альянс входят 59 профсоюзов, представляющих авиакомпании, включая All Nippon Airways и Japan Airlines, а также связанные с отраслью предприятия. Общая численность членов составляет около 48 тыс. человек.

