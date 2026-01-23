Правительство Японии прогнозирует дефицит первичного баланса в 0,8 трлн йен в 2026 фингоде

Новости

Токио, 22 января (Jiji Press) — Правительство Японии представило 22 января на заседании Совета по экономической и бюджетно-финансовой политике (председатель — премьер-министр Такаити Санаэ) расчёты, согласно которым совокупное первичное сальдо (primary balance, PB) центрального и местных бюджетов в 2026 финансовом году составит около 0,8 трлн йен дефицита.

Показатель ухудшился по сравнению с оценкой, представленной в августе 2025 года (около 3,6 трлн йен профицита), поскольку исполнение дополнительного бюджета на 2025 финансовый год — крупнейшего со времени завершения периода пандемии COVID-19 — переносится на следующий финансовый год.

В результате срок достижения профицита по PB сдвигается на один год: теперь правительство будет стремиться выйти в плюс в 2027 финансовом году, тогда как ранее ориентиром считался период 2025–2026 финансовых годов.

Поскольку выполнение прежней цели по «фискальной консолидации» становится затруднительным, премьер-министр Такаити Санаэ, выступающая за «ответственную и активную бюджетную политику», заявила на заседании, что оценку PB следует проводить не по одному году, а «в разрезе нескольких лет», и распорядилась пересмотреть целевой ориентир в рамках подготовки основных направлений экономической и бюджетной политики правительства («костяной политики») к середине года.







