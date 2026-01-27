Японский фильм «Кокухо» выдвинут на «Оскар» за грим и причёски, но не получил номинацию как международный фильм
Лос-Анджелес, 22 января (Jiji Press) — Японский фильм «Кокухо» режиссёра Ли Сангиля вошёл в список номинантов на 98-ю премию Американской киноакадемии в категории «Лучший грим и причёски», который был объявлен 22 января.
Номинацию получили специалисты по гриму и причёскам — Тоёкава Кёко, Хибино Наоми и Нисимацу Тадаси. Это первый случай, когда сотрудники грим-отдела японского фильма были номинированы на премию «Оскар». Ранее японец по происхождению Кадзу Хиро, получивший гражданство США, дважды становился лауреатом «Оскара» за работу над неяпонскими кинопроектами.
В то же время «Кокухо», который ранее был включён в шорт-лист, не был отобран в окончательный список номинантов в категории «Лучший международный полнометражный фильм».
Церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.
Фильм «Кокухо» снят по одноимённому роману Ёсида Сюити и рассказывает о бурной судьбе актёра кабуки, посвятившего жизнь традиционному японскому театру, в котором все роли исполняют мужчины. Главного героя — оннагата, актёра, исполняющего женские роли и в итоге признанного «живым национальным сокровищем», сыграл Ёсидзава Рё, а его соперника — Ёкохама Рюсэй.
Картина стала крупнейшим коммерческим успехом среди японских игровых фильмов, обновив рекорд по кассовым сборам, сохранявшийся на протяжении 22 лет.
