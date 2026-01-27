«Мы не забудем путь, который он оставил» — в Токио почтили память корейского студента спустя 25 лет после трагедии на станции Син-Окубо

Новости

Токио, 23 января (Jiji Press) — В преддверии 25-й годовщины трагического инцидента, произошедшего в 2001 году на станции Син-Окубо линии JR в токийском районе Синдзюку, около 20 южнокорейских старшеклассников 23 января почтили память погибшего корейского студента Ли Су Хёна, молясь о его упокоении.

Ли Су Хён (26 лет на момент гибели) погиб, пытаясь спасти японского мужчину, упавшего на железнодорожные пути. Инцидент произошёл 26 января 2001 года. Поступок Ли Су Хёна стал символом дружбы и взаимопонимания между Японией и Республикой Корея.

Участники церемонии прибыли в Японию в рамках молодёжной программы визитов, организованной Японским фондом — независимым административным учреждением, находящимся в ведении Министерства иностранных дел Японии. С 2002 года фонд проводит обучающие программы, направленные на углубление понимания японской культуры и воспитание нового поколения участников японо-корейского обмена, продолжающих дело и идеалы Ли Су Хёна.

Около 11 часов утра школьники осмотрели платформу станции, а затем сложили руки в молитве у памятного монумента, установленного на территории станции. Ранее в тот же день они посетили токийскую школу японского языка, в которой обучался Ли Су Хён.

Старшеклассник второго года обучения Чан Тхэ Хи (17 лет) отметил:

«Я хочу идти дальше, не забывая путь, который оставил нам Ли Су Хён, чтобы Корея и Япония могли всё глубже понимать друг друга».

Трагедия произошла около 19:15 26 января 2001 года. Японский мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, упал с платформы на пути. Ли Су Хён и ещё один человек спустились на рельсы, пытаясь спасти его, однако все трое были сбиты приближавшимся поездом и погибли.

Мужественный поступок Ли Су Хёна вызвал широкий общественный резонанс, стал символом японо-корейской дружбы и был впоследствии отражён в кино, оставив глубокий след в общественной памяти двух стран.

