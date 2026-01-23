Базовая пенсия в Японии вырастет на 1,9% в 2026 финансовом году: рост ниже инфляции четвёртый год подряд — Минтруд

Новости

Токио, 23 января (Jiji Press) — Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии объявило 23 января размеры государственных пенсионных выплат на 2026 финансовый год.

Размер базовой пенсии, которая выплачивается всем гражданам, будет увеличен на 1,9% по сравнению с предыдущим годом. Выплаты по системе трудовой пенсии (пропорциональная часть для наёмных работников) вырастут на 2,0%. Повышение пенсий проводится четвёртый год подряд.

В то же время четвёртый год подряд применяется механизм «макроэкономической корректировки», направленный на сдерживание роста выплат с целью стабилизации пенсионных финансов. В результате темпы повышения окажутся ниже уровня инфляции, что приведёт к фактическому снижению реальной покупательной способности пенсий. Новые размеры выплат будут применяться к апрельским пенсиям, которые выплачиваются в июне.

Размеры пенсий ежегодно пересматриваются с учётом изменений потребительских цен за последний год и динамики заработной платы за предыдущие три финансовых года. Согласно данным об общенациональном индексе потребительских цен за прошлый год, опубликованным 23 января Министерством внутренних дел и коммуникаций, инфляция составила 3,2%, а рост заработной платы — 2,1%.

Механизм макроэкономической корректировки применяется в случаях, когда как цены, так и заработная плата демонстрируют рост. В 2026 финансовом году из более низкого показателя роста заработной платы были вычтены 0,2 процентного пункта для базовой пенсии и 0,1 процентного пункта для трудовой пенсии, после чего были определены окончательные коэффициенты индексации.

Министерство также опубликовало модельные расчёты размеров пенсий в зависимости от трудовой карьеры в период активной занятости. Для мужчины, работавшего наёмным работником, размер пенсии с учётом периода участия в системе трудовой пенсии и средней месячной заработной платы, включая бонусы, увеличится на 3 336 йен по сравнению с предыдущим годом и составит 176 793 йены в месяц. Для женщины, которая в основном была домохозяйкой, размер пенсии увеличится на 1 439 йен и составит 78 249 йен в месяц.

Также был объявлен размер страхового взноса по системе национальной пенсии. В 2026 финансовом году месячный взнос составит 17 920 йен, что на 410 йен больше, чем в предыдущем году.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]