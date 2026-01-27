Председательница «Рэнго» нацелена на третий год подряд повышения зарплат «в районе 5%» в весенних переговорах

Новости

Токио, 23 января (Jiji Press) — Председательница Японской конфедерации профсоюзов «Рэнго» Ёсино Томоко заявила 23 января, что намерена добиться повышения заработной платы «в диапазоне 5%» третий год подряд в рамках весенних трудовых переговоров 2026 года (сюндо). Тем самым она вновь выразила решимость выполнить целевой ориентир профсоюзов — рост зарплат не менее чем на 5%.

Выступая на встрече Исследовательского института Японии в Токио, Ёсино подчеркнула, что хочет «сформировать общественный настрой, при котором рост заработной платы воспринимается как естественный процесс». Говоря о реализации повышения зарплат в малом и среднем бизнесе, она отметила, что ключевым условием является перенос увеличившихся затрат на рабочую силу в цены, и заявила о намерении добиваться этого от работодателей.

Касаясь политики, Ёсино заявила, что «Рэнго» будет стремиться к победе всех кандидатов, рекомендованных организацией, на выборах в Палату представителей, которые состоятся 8 февраля. Она также вновь подчеркнула, что считает невозможным оставить без внимания вероятность вступления поддерживаемой профсоюзами Демократической партии для народа в правящую коалицию во главе с Либерально-демократической партией.

Оценивая деятельность правительства премьер-министра Такаити Санаэ, Ёсино указала, что ожидала большего прогресса в защите прав женщин и увеличения числа женщин на министерских постах, однако «этого так и не произошло». Она также отметила, что доля женщин среди депутатов парламента «даже не достигает 30%» и что этого «недостаточно», призвав к расширению женского представительства в политике.

