Японская учительница погибла на территории базы США: сбита воздушным потоком вертолёта — Окинава

Новости

Наха, 27 января (Jiji Press) — В апреле 2025 года на территории начальной школы, расположенной на базе ВВС США Кадэна в префектуре Окинава, погибла японская учительница. Причиной стала сильная воздушная струя от американского военного вертолёта, заходившего на посадку. Об этом стало известно 26 января из отчёта по расследованию инцидента, подготовленного ВВС США.

Согласно отчёту, инцидент произошёл около 9:30 утра 22 апреля 2025 года во время школьного мероприятия, в рамках которого учащимся и зрителям демонстрировали спасательный вертолёт. В момент посадки вертолёта сильный поток воздуха сбил с ног находившуюся на трибуне 60-летнюю учительницу. Женщина упала и ударилась головой о бетонное покрытие.

Пострадавшую доставили в больницу, однако спустя пять дней была подтверждена её смерть.

Расследование установило, что место, где находилась учительница, располагалось всего примерно в 26 метрах от вертолёта. Между тем действующие правила эксплуатации требуют соблюдения дистанции не менее около 150 метров. В отчёте указывается, что ответственные представители американской стороны не были осведомлены о данных требованиях.

Начальная школа, где произошёл инцидент, обслуживает детей военнослужащих США, дислоцированных в Окинаве.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]