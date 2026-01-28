В Японии пересмотрят использование наручников и ремней на подсудимых в суде

Новости

Токио, 27 января (Jiji Press). Верховный суд Японии дал указание судам по всей стране пересмотреть использование наручников и поясных ремней при входе подсудимых в залы суда для участия в уголовных процессах, сообщили информированные источники.

На подсудимых, находящихся под стражей, часто можно видеть наручники и поясные веревки до тех пор, пока судьи не войдут в зал суда, это делается, чтобы предотвратить побег подсудимых. Хотя в судебных процессах с участием присяжных судей такие ограничения снимаются, чтобы исключить предвзятые представления, зрители, находящиеся в зале суда до того, могут видеть, как подсудимых удерживают такими средствами.

Согласно рассматриваемым сейчас новым правилам, в суде будут снимать наручники и верёвки с подсудимых за перегородками, установленными возле дверных проемов зала суда, по указанию судей. Суды также примут меры для того, чтобы зрители не могли видеть, как подсудимых удерживают силой, когда они покидают зал суда.

Действующие правила будут по-прежнему применяться, если обвиняемый считается склонным к побегу.

В 2019 году Японская федерация адвокатских ассоциаций потребовала не использовать наручники и поясные верёвки при входе и выходе подсудимых из зала суда.

