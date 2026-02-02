Япония успешно извлекла редкоземельную грязь со дна океана у острова Минами-Торисима

Новости

Токио, 2 февраля (Jiji Press) — Япония успешно осуществила отбор образцов глинистых донных отложений, содержащих большое количество редкоземельных элементов, с глубоководного морского дна у острова Минами-Торисима (деревня Огасавара, Токио). Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель генерального секретаря кабинета министров Озаки Масанао.

По его словам, буровое судно «Тикю», принадлежащее Японскому агентству по морским наукам и технологиям Земли (JAMSTEC), смогло поднять образцы осадков с глубины около 6 000 метров. Испытательные работы начались 12 января.

В дальнейшем планируется провести анализ отобранной грязи, чтобы определить виды содержащихся в ней редкоземельных элементов и их объемы.

Озаки подчеркнул, что данный успех имеет важное значение с точки зрения экономической безопасности и комплексного развития морских ресурсов. На фоне того, что большая часть мирового производства редкоземельных элементов приходится на Китай, он отметил, что Япония намерена добиваться стабильных поставок за счет диверсификации источников.

«Мы будем продвигать разработку месторождений совместно с государствами-единомышленниками, а также инвестировать в проекты по переработке и предоставлять финансовую поддержку, включая субсидии, с целью расширения источников поставок», — заявил Озаки.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]