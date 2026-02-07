Выручка Toyota впервые достигнет 50 трлн йен: рост продаж гибридов в Северной Америке и эффект слабой йены — финансовый год до марта 2026

Новости

Токио, 6 февраля (Jiji Press) — Toyota Motor Corp. объявила, что в консолидированной отчётности за финансовый год, заканчивающийся в марте 2026 года, её операционная выручка, как ожидается, впервые достигнет 50 трлн йен. Ранее компания прогнозировала показатель на уровне 49 трлн йен. Прогноз чистой прибыли также был повышен — до 3,57 трлн йен с ранее ожидавшихся 2,93 трлн йен.

Несмотря на неблагоприятные факторы, связанные с дополнительными пошлинами администрации президента США Дональда Трампа, продажи компании демонстрируют устойчивый рост, прежде всего за счёт гибридных автомобилей (HV) в Северной Америке и на внутреннем рынке Японии. Дополнительным фактором улучшения финансовых показателей стало ослабление курса йены.

Прогноз операционной прибыли, отражающей доходность основного бизнеса, был повышен до 3,8 трлн йен с прежних 3,4 трлн йен. Пересмотр предполагаемых валютных курсов в сторону более слабой йены — до 150 йен за доллар США (ранее 146 йен) и 174 йен за евро (ранее 169 йен) — приведёт к увеличению операционной прибыли на 310 млрд йен по сравнению с предыдущими оценками. Эффект от снижения себестоимости и других мер по повышению эффективности также будет способствовать росту прибыли.

Оценка негативного влияния американских пошлин на операционную прибыль сохранена на уровне 1,45 трлн йен. Прогноз мировых продаж автомобилей группы Toyota, включая Daihatsu Motor Co. и Hino Motors Ltd., также оставлен без изменений — 11,3 млн автомобилей.

Одновременно компания опубликовала консолидированные финансовые результаты за период с апреля по декабрь 2025 года. Чистая прибыль за этот период сократилась на 26,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 3,03 трлн йен. Операционная выручка выросла на 6,8% — до 38,876 трлн йен, тогда как операционная прибыль снизилась на 13,1% — до 3,1967 трлн йен. Высокие американские пошлины сократили операционную прибыль на 1,2 трлн йен, а укрепление йены по сравнению с предыдущим годом также стало фактором снижения доходности.

В настоящее время сохраняются опасения по поводу возможных перебоев с поставками полупроводников на фоне ухудшения отношений между Японией и Китаем. В компании заявили, что будут внимательно отслеживать ситуацию и сотрудничать с поставщиками для минимизации рисков.

Мировые продажи автомобилей группы за отчётный период выросли на 3,8% и достигли 8,607 млн единиц. Особенно заметный рост был зафиксирован в Северной Америке, где продажи увеличились на 13,5%. Рост также отмечен на внутреннем рынке Японии и в Европе.

