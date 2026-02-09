Энгелев коэффициент в Японии достиг максимума за 44 года: затяжной рост цен на продукты давит на семейные бюджеты

Новости

Токио, 6 февраля (Jiji Press) — Доля расходов на продукты питания в структуре потребительских расходов японских домохозяйств в 2025 году достигла 28,6%, что стало самым высоким показателем за 44 года — с 1981 года. Об этом свидетельствуют данные обследования семейных бюджетов, опубликованные 6 февраля Министерство внутренних дел и коммуникаций Японии. Продолжающийся рост цен на продовольствие усиливает нагрузку на домохозяйства и, как считается, способствует ослаблению потребительского спроса.

Согласно обследованию, показатель, известный как энгелев коэффициент и отражающий долю расходов на питание в общем объёме потребительских расходов домохозяйств из двух и более человек, увеличился на 0,3 процентного пункта по сравнению с предыдущим годом.

Среднемесячные потребительские расходы в 2025 году составили 314 001 йену на домохозяйство, увеличившись на 4,6% в номинальном выражении по сравнению с предыдущим годом с учётом роста цен. При этом расходы на продукты питания выросли на 5,5%, превысив темпы увеличения совокупных расходов.

В то же время в реальном выражении, с поправкой на инфляцию, расходы на продукты питания сократились на 1,2%. Это указывает на то, что домохозяйства, вероятно, усиливают сберегательное поведение — выбирают более дешёвые товары и сокращают объёмы покупок.

Энгелев коэффициент, как правило, снижается по мере роста доходов населения на фоне экономического развития, поскольку увеличивается доля расходов на образование, досуг и другие непродовольственные товары и услуги. Однако текущая динамика отражает сохраняющееся давление продовольственной инфляции на повседневную жизнь японских семей.

