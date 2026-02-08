Премьер-министр Такаити: «Настойчиво добиваться» возобновления посещений могил — выступление на общенациональном митинге по Северным территориям

Новости

Токио, 7 февраля (Jiji Press) — Премьер-министр Японии Такаити Санаэ заявила, что правительство продолжит настойчиво добиваться от России возобновления программы посещений могил предков для бывших жителей островов, находящихся под российским контролем и известных в Японии как Северные территории.

Выступая на «Общенациональном митинге с требованием возвращения Северных территорий», который ежегодно проводится правительством и связанными с ним организациями в День Северных территорий, Такаити отметила, что возобновление поездок для посещения могил является гуманитарной проблемой и одной из важнейших задач в отношениях между Японией и Россией.

Коснувшись темы старения бывших жителей островов, премьер-министр подчеркнула, что Япония будет «терпеливо и последовательно» призывать российскую сторону к возобновлению программы.

Программа посещений могил была приостановлена по ряду причин, включая военное вторжение России в Украину. На данный момент перспективы её возобновления остаются неясными.

Такаити также выразила сожаление в связи с тем, что спустя 80 лет после окончания Второй мировой войны между Японией и Россией по-прежнему не заключён мирный договор, а проблема Северных территорий остаётся нерешённой.













