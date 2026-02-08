Сноубордист Кимура Кира завоевал первое для Японии золото, Кимата — серебро; прыгунья Маруяма — бронза〔Олимпиада Милан—Кортина〕
НовостиСпорт
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Милан, 7 февраля (Jiji Press) — Во второй день Олимпиады Милан—Кортина, 7 февраля, в мужском сноуборде в дисциплине биг-эйр Кимура Кира (Murasaki Sports) выиграл золотую медаль — первую для сборной Японии на этих Играх. Кимата Рёма (Yamazen) стал серебряным призёром, и японские спортсмены заняли первое и второе места. Это первая в истории олимпийская медаль Японии в мужском биг-эйре.
В женских прыжках с трамплина (нордические лыжи), индивидуальные соревнования на нормальном трамплине, Маруяма Нодзоми (Kitano Construction) завоевала бронзу. Таким образом, в первый день, когда на Олимпиаде были разыграны медали, японская команда завоевала три награды.
В командном турнире по фигурному катанию после второго дня Япония идёт второй, уступая США. В мужской короткой программе Кагияма Юма (Oriental Bio) показал лучший результат. Женская сборная Японии по хоккею с шайбой во втором матче группового этапа (группа B) уступила Германии и имеет баланс 1 победа — 1 поражение.
Добавлено по англоязычной версии: Кимура (21 год) набрал 179,50 балла, Кимата — 171,50. Маруяма набрала в сумме 261,8 балла. Сообщается также, что Игры открылись накануне.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Jiji Press сноуборд Олимпиада Милан Кортина Зимняя Олимпиада прыжки с трамплина