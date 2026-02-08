Правящий блок может получить около 300 мандатов: ЛДПЯ сохраняет самостоятельное большинство, кабинет Такаити продолжит работу — центристы резко теряют позиции, «Сансэйто» и «Тим Мирай» совершают рывок

Новости

Токио, 8 февраля (Jiji Press) — По данным экзитпола агентства Jiji Press, правящие партии Японии — Либерально-демократическая партия Японии (ЛДПЯ) и её партнёр по коалиции Ниппон исин-но кай (Партия инноваций Японии) — по итогам выборов в Палату представителей могут получить около 300 из 465 мандатов.

Ожидается, что ЛДПЯ обеспечит себе самостоятельное большинство в нижней палате парламента (не менее 233 мест), что позволит сохранить у власти правительство премьер-министра Такаити Санаэ. В то же время оппозиционный Центристский реформаторский альянс, по прогнозам, существенно сократит своё представительство по сравнению с довыборным показателем в 172 мандата.

Очередные выборы в Палату представителей прошли впервые примерно за 1 год и 3 месяца — с октября 2024 года. На 465 депутатских мандатов (289 — по одномандатным округам и 176 — по пропорциональной системе) баллотировались в общей сложности 1 284 кандидата.

Это были первые общенациональные выборы после того, как в октябре прошлого года ЛДПЯ под руководством премьер-министра Такаити Санаэ сформировала коалицию с Ниппон исин-но кай, а партия Комэйто прекратила 26-летнее партнёрство с главной правящей силой.

Окончательные результаты по всем округам, как ожидается, будут подтверждены в ночь на 9 февраля.

