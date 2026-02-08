Центристов потряс шок: перспективы выживания под вопросом — стратегия новой партии дала обратный эффект, в рядах царит растерянность

Новости

Токио, 8 февраля (Jiji Press) — Центристский реформаторский альянс, который встретил внезапный роспуск Палаты представителей созданием новой партии, по прогнозам, значительно сократит число своих мандатов. Стратегия, нацеленная на привлечение умеренно-консервативного электората, противостояние кабинету Такаити и превращение альянса в плацдарм для политической реорганизации, дала обратный эффект — под вопросом оказалась даже дальнейшая жизнеспособность партии. Внутри объединения царит шок: «Мы ни о чём не можем думать», — признался один из источников.

В ходе избирательной кампании центристы выдвигали лозунг «приоритет — интересам граждан», а также подчёркивали ориентацию на мир. Совместный генеральный секретарь Накано Хиромаса вечером 8 февраля в программе радиостанции Nippon Cultural Broadcasting, комментируя причины неудачи, заявил, что «идеология партии, включая само название, так и не смогла в полной мере укорениться среди избирателей».

Отвечая на вопрос о возможном расколе альянса, сформированного Конституционно-демократической партией Японии и партией Комэйто, Накано подчеркнул: «Я совершенно не ощущаю такой угрозы».

Между тем в окружении сопредседателя Нода Ёсихико звучат более жёсткие оценки. По словам одного из приближённых, «по меньшей мере четыре человека — оба сопредседателя и оба совместных генеральных секретаря — будут вынуждены уйти в отставку».







