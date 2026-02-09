Правящая ЛДП одерживает сокрушительную победу, более 310 мест: правительство Такаити сохраняется, партия единолично получает две трети — центристы терпят крах, Нода объявляет об отставке, «Сансэйто» и «Команда Мирай» усиливаются【Выборы-2026】

Новости

Токио, 9 февраля (Jiji Press) — На выборах в Палату представителей, состоявшихся 8 февраля, правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) одержала убедительную победу, получив, по прогнозам, более 310 мандатов. Партия единолично превысила порог в две трети от общего числа мест, что обеспечит продолжение работы правительства во главе с премьер-министром Такаити Санаэ.

В совокупности с партнёром по коалиции — Ниппон исин-но кай (Партия инноваций Японии) — правящий лагерь может сформировать блок численностью около 350 депутатов.

Оппозиционный Центристский реформаторский альянс потерпел сокрушительное поражение, резко сократив представительство по сравнению с 172 мандатами до выборов. Его сопредседатель Нода Ёсихико объявил о намерении уйти в отставку. В то же время партия «Сансэйто» и политическое объединение «Команда Мирай» демонстрируют заметный рост.

Предыдущий рекорд ЛДП на выборах в нижнюю палату составлял 300 мест и был установлен в 1986 году. Нынешний результат значительно превысил установленную Такаити «линию победы» — простое большинство в 233 мандата. Получение двух третей мест позволит правящему лагерю повторно принимать законопроекты в Палате представителей даже в случае их отклонения Палатой советников, где у коалиции нет большинства. Также открывается возможность инициировать процедуру пересмотра Конституции.

Считая, что получила мандат доверия от избирателей, Такаити намерена ускорить реализацию политики «ответственной активной фискальной политики», а также мер по укреплению безопасности. В телевизионной программе вечером 8 февраля она заявила, что обсуждение обещанного нулевого налога на потребление на продукты питания сроком на два года будет ускорено в рамках создаваемого на межпартийной основе «Народного совета». При этом премьер-министр подчеркнула, что не намерена добиваться снижения налога исключительно силами ЛДП.

Говоря о кадровых вопросах, Такаити отметила, что после избрания премьер-министра на специальной сессии парламента существенных изменений в составе партийного руководства и кабинета министров не ожидается. После повторного назначения она планирует сформировать второй кабинет.

Центристский реформаторский альянс, созданный незадолго до роспуска нижней палаты, критиковал выдвижение ЛДП кандидатов, причастных к скандалу с неучтёнными партийными фондами, однако эта линия не привела к расширению поддержки. В ночь на 9 февраля Нода на пресс-конференции заявил, что несёт «чрезвычайно тяжёлую ответственность», а в телеэфире подчеркнул, что «со всей серьёзностью принимает волю избирателей». Сопредседатель альянса Адзуми Дзюн также намерен уйти в отставку.

Очередные выборы в Палату представителей состоялись примерно через год и три месяца после предыдущих — в октябре 2024 года. Это стало первым общенациональным голосованием после формирования коалиционного правительства ЛДП и Ниппон исин-но кай, и премьер-министр рассматривала его как проверку доверия к правящей коалиции.

На 465 депутатских мест (289 — по одномандатным округам и 176 — по пропорциональной системе) претендовали в общей сложности 1 284 кандидата: 1 119 — в одномандатных округах и 165 — по пропорциональным спискам (без дублирования).

До выборов распределение сил составляло: ЛДП — 198 мест, Ниппон исин-но кай — 34, Демократическая партия для народа — 27 и другие. Ниппон исин-но кай потерпела одно поражение от ЛДП в своём опорном регионе — Осаке, не сумев добиться победы во всех 19 округах.





