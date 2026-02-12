Победители выборов: средний возраст 54,7 года; самый старший — Асо Таро, 85 лет【Выборы-2026】

Новости

Токио, 9 февраля 2026 года (Jiji Press) — Средний возраст депутатов, одержавших победу на выборах в Палату представителей Японии, голосование на которых состоялось 8 февраля, составил 54,7 года, что на 0,9 года меньше по сравнению с предыдущими выборами (55,6 года).

Шестеро победителей были в возрасте от 20 до 29 лет. Самой молодой стала Мураки Нагиса из правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) — ей 25 лет. Самым пожилым оказался бывший премьер-министр Асо Таро из той же партии — 85 лет.

Средний возраст по партиям составил: ЛДП — 55,7 года; её коалиционный партнёр Ниппон Исин но кай（Партия инноваций Японии） — 52,5 года. В оппозиционном лагере средний возраст избранных от Центристского реформаторского альянса, созданного путём объединения Конституционно-демократической партии Японии и партии Комэйто, составил 57,6 года. В Демократической партии для народа средний возраст — 48,7 года; в партии «Сансэйто» — 49,0 лет; в партии «Команда Мирай» — 40,2 года; в Коммунистической партии Японии — 60,5 года.

Число впервые избранных депутатов составило 106 человек, что на 7 больше, чем на предыдущих выборах. Наибольшая доля пришлась на ЛДП — 66 человек; далее следовали «Сансэйто» — 13, «Команда Мирай» — 10, Демократическая партия для народа — 7, Ниппон Исин но кай — 5 и Центристский реформаторский альянс — 4.

Если определять «наследственных» кандидатов как тех, кто отвечает хотя бы одному из следующих критериев: (1) отец, мать, приёмные родители или бабушка/дедушка имели опыт работы в качестве депутатов парламента; (2) среди родственников до третьей степени родства имеются лица с опытом парламентской деятельности, и кандидат баллотировался по тому же округу, — то число таких избранных составило 111 человек. Подавляющее большинство — 104 — пришлось на ЛДП; кроме того, по два — от Центристского реформаторского альянса и Демократической партии для народа, один — от Ниппон Исин но кай.







