Министерство юстиции: ужесточение наказания за оскорбление признано преждевременным, расширение наказуемости в отношении личных сообщений отложено

Токио, 10 февраля 2026 года (Jiji Press) – Министерство юстиции Японии провело 9 февраля заседание экспертного совета, проверяющего практику применения статьи Уголовного кодекса об оскорблении, и подготовило итоговый доклад. В документе сделан вывод о том, что на данный момент нет необходимости ни в дальнейшем ужесточении наказания за оскорбление, ни во введении уголовной ответственности за клевету посредством личных сообщений (DM) в социальных сетях.

В докладе повышение в 2022 году установленных законом санкций за оскорбление оценивается как «в определённой мере эффективная мера противодействия клевете в интернете». Эксперты пришли к заключению, что действующая правовая база позволяет надлежащим образом реагировать даже на злонамеренные случаи, и отвергли необходимость дальнейшего ужесточения наказания.

Оскорбление в юридическом смысле квалифицируется как действие, при котором лицо «публично» унижает другого человека. Что касается клеветы посредством личных сообщений, которая не отвечает критерию публичности, необходимому для квалификации по данной статье, в докладе указано, что расширение круга наказуемых деяний на подобные формы коммуникации может привести к чрезмерному расширению сферы уголовного преследования. В результате министерство сочло целесообразным отложить введение уголовной ответственности за клевету через личные сообщения.







