Председатель Toyota Тоёда Акио включен в Зал автомобильной славы США

Токио, 11 февраля 2026 года (Jiji Press) – Председатель совета директоров Toyota Motor Corp. Тоёда Акио включен в число лауреатов Зала автомобильной славы США (Automotive Hall of Fame) 2026 года. Он был удостоен этой чести за вклад в развитие мировой автомобильной промышленности.

Тоёда стал четвертым представителем семьи основателей компании, получившим эту награду, – после покойных Тоёда Киитиро, Тоёда Эйдзи и Тоёда Сёитиро. Среди других японцев, включенных в Зал автомобильной славы, – покойный Хонда Соитиро, основатель Honda Motor Co.

Как сообщила компания Toyota 11 февраля, организаторы Зала автомобильной славы отметили, что Тоёда Акио «переосмыслил мировое лидерство в автомобильной отрасли благодаря философии приоритета водителя и вернул страсть, результативность и целеустремленность в современную мобильность, направляя Toyota через эпоху трансформации».

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]