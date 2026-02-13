Число уголовных преступлений в Японии растет четвертый год подряд, превысив допандемийный уровень

Новости

Токио, 12 февраля 2026 года (Jiji Press) – Национальное полицейское управление Японии опубликовало 12 февраля статистику криминальной обстановки за 2025 год. Число зарегистрированных уголовных преступлений выросло на 4,9% по сравнению с предыдущим годом и составило 774 142 случая, увеличившись четвертый год подряд. Показатель превысил уровень 2019 года — последнего перед пандемией COVID-19.

Особенно заметен рост преступлений, связанных с деятельностью так называемых «токурю» — анонимных преступных группировок с непостоянным составом. Резко увеличилось число случаев специального мошенничества, включая телефонное, а также инвестиционных и «романтических» афер через социальные сети. Общий ущерб от этих видов мошенничества вырос примерно в 1,6 раза по сравнению с предыдущим годом и составил около 324,1 млрд йен, значительно обновив исторический максимум.

Глава Национального полицейского управления Кусуноки Ёсинобу заявил на плановой пресс-конференции, что «необходимы принципиально новые меры, выходящие за рамки прежних подходов», и объявил о планах активнее применять операции под прикрытием с использованием вымышленной личности, а также как можно скорее внедрить практику расследований по счетам на подставных лиц.

Председатель Государственной комиссии общественной безопасности Акама Дзиро охарактеризовал ситуацию как «тяжелую, негативно влияющую на ощущение безопасности граждан» и заявил о намерении «добиться стратегического подавления группировок „токурю“ и сделать Японию самой безопасной страной в мире».

Число зарегистрированных уголовных преступлений неуклонно снижалось с пикового 2002 года, достигнув минимума в 2021 году, после чего начало расти. Ранее считалось, что рост обусловлен прежде всего смягчением ограничений, введенных в период пандемии. Однако превышение допандемийного уровня 2019 года на 3,4% ясно свидетельствует о тенденции к ухудшению криминальной обстановки. Национальное полицейское управление оценило ситуацию как «тяжелую».

По сравнению с 2019 годом число преступлений в сфере мошенничества и других «интеллектуальных» правонарушений, а также преступлений против нравственности — таких как скрытая съемка и сексуальные посягательства без согласия — выросло более чем вдвое. Число тяжких преступлений увеличилось примерно в 1,5 раза. Кражи снизились на 3,5% по сравнению с допандемийным уровнем, однако растут четыре года подряд с 2022 года.

В 2025 году общее число зарегистрированных случаев специального мошенничества, а также инвестиционных и романтических афер через соцсети составило 42 900, обновив исторический максимум наряду с суммой ущерба. Число задержанных за преступления, связанные с финансированием группировок «токурю», выросло на 2 073 человека и составило 12 178 человек. При этом подавляющее большинство арестованных составили непосредственные исполнители мошеннических и наркотических преступлений, тогда как ключевые фигуры преступных организаций, на которых нацелены правоохранительные органы, оказались лишь незначительной их частью.









