Япония выделит субсидии на борьбу с перегруженностью аэропортов

Токио, 12 февраля (Jiji Press) — Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии намерено выделить субсидии на меры по устранению перегруженности аэропортов, вызванной ростом числа иностранных туристов, в рамках борьбы с чрезмерным туризмом и создания более комфортной среды для путешественников.

В частности, министерство планирует субсидировать расширение пассажирских проходов и увеличение числа багажных конвейерных лент, чтобы сократить длительное ожидание и очереди.

В проекте государственного бюджета на 2026 финансовый год на эту программу предусмотрено 2 млрд 883 млн йен.

Субсидии предназначены для японских авиакомпаний, операторов аэропортовых терминалов и местных органов власти, управляющих аэропортами. Как правило, будет компенсироваться половина расходов на модернизацию терминальных зданий для снижения загруженности.

Кроме того, средства планируется использовать для улучшения и расширения автобусных терминалов при аэропортах, а также для установки цифровых информационных табло, чтобы пассажиры могли беспрепятственно пересаживаться на общественный транспорт.







