Япония выделит субсидии на борьбу с перегруженностью аэропортов

Политика Экономика Общество

  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

Токио, 12 февраля (Jiji Press) — Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии намерено выделить субсидии на меры по устранению перегруженности аэропортов, вызванной ростом числа иностранных туристов, в рамках борьбы с чрезмерным туризмом и создания более комфортной среды для путешественников.

В частности, министерство планирует субсидировать расширение пассажирских проходов и увеличение числа багажных конвейерных лент, чтобы сократить длительное ожидание и очереди.

В проекте государственного бюджета на 2026 финансовый год на эту программу предусмотрено 2 млрд 883 млн йен.

Субсидии предназначены для японских авиакомпаний, операторов аэропортовых терминалов и местных органов власти, управляющих аэропортами. Как правило, будет компенсироваться половина расходов на модернизацию терминальных зданий для снижения загруженности.

Кроме того, средства планируется использовать для улучшения и расширения автобусных терминалов при аэропортах, а также для установки цифровых информационных табло, чтобы пассажиры могли беспрепятственно пересаживаться на общественный транспорт.

混雑する羽田空港第２ターミナル（資料写真）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

туризм аэропорт Jiji Press инбаунд-туризм оверту‌ризм