Чистая прибыль SoftBank Group выросла в пять раз за апрель – декабрь 2025 года

Токио, 12 февраля 2026 года (Jiji Press) – Консолидированная чистая прибыль SoftBank Group Corp. (SBG) за период с апреля по декабрь 2025 года выросла примерно в пять раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 3 172,6 млрд йен, согласно отчётности по международным стандартам финансовой отчётности, опубликованной 12 февраля. Основным фактором роста стали инвестиционные доходы, прежде всего от вложений в американскую компанию OpenAI: акции инвестиционных портфельных компаний продолжали торговаться на высоком уровне, что привело к значительному увеличению инвестиционной прибыли. Хорошие результаты показали и дочерние компании группы – оператор мобильной связи SoftBank Corp. и британский разработчик полупроводников Arm Holdings PLC.

Общий объём инвестиционной прибыли за отчётный период составил 4 220,3 млрд йен, увеличившись почти вдвое по сравнению с 2 170 млрд йен годом ранее. Из этой суммы 2 796,5 млрд йен пришлись на инвестиции в OpenAI – разработчика диалогового искусственного интеллекта ChatGPT, в которого SBG осуществила крупное дополнительное вложение в прошлом году. Инвестиционная прибыль SoftBank Vision Fund, инвестирующего преимущественно в компании, связанные с искусственным интеллектом, составила 3 595,2 млрд йен.

Старший вице-президент SoftBank Group Гото Ёсимицу заявил на пресс-конференции, что компания намерена запустить в этом месяце совместно с OpenAI сервис по поддержке внедрения искусственного интеллекта для японских компаний.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]