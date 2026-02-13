Глава Mitsubishi UFJ Trust намерен выпустить стейблкоин в 2026 фингоду для продвижения стейблкоинов в йенах

Новости

Токио, 13 февраля 2026 года (Jiji Press) — Президент и генеральный директор Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp. Кубота Хироси заявил в интервью, что компания намерена в 2026 финансовом году, начинающемся в апреле, выпустить стейблкоин — цифровой актив, стоимость которого привязана к законному платёжному средству.

На начальном этапе стейблкоин планируется использовать для трансграничных расчётов между компаниями. «Мы обязаны внести весомый вклад в распространение стейблкоинов, номинированных в йенах», — подчеркнул Кубота.

Компания намерена выпустить стейблкоин так называемого «трастового типа» — уникальной для Японии модели, при которой обеспечивающие активы в виде государственных облигаций и депозитов находятся под управлением трастового банка. В случае реализации это станет первым подобным выпуском в Японии. Преимуществом модели является возможность выпуска при сравнительно небольших инвестициях в системную инфраструктуру. На первом этапе стейблкоин предполагается использовать главным образом для расчётов между японскими компаниями и их зарубежными подразделениями.

В настоящее время более 90% рынка стейблкоинов приходится на монеты, номинированные в долларах США. По оценке Куботы, если Япония не выпустит стейблкоин в йенах в кратчайшие сроки, существует риск того, что расчёты, традиционно осуществлявшиеся в йенах, будут заменяться долларовыми стейблкоинами. По его словам, это может привести к ослаблению экономического потенциала и национальной мощи страны.

Кубота также отметил, что для расширения обращения стейблкоинов необходимо участие коммерческих банков. Mitsubishi UFJ Trust уже ведёт совместную работу с тремя крупнейшими банковскими группами Японии — Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui и Mizuho, — а также с Mitsubishi Corp. по вопросам совместного выпуска стейблкоинов и проведения пилотных испытаний трансграничных расчётов. Компания намерена ускорить практическое внедрение в сотрудничестве с партнёрами.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]