Глава МИД Японии подтвердил продолжение поддержки Украины

Токио, 13 февраля 2026 года (Jiji Press) – Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу провёл 12 февраля телефонные переговоры со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и заявил, что Япония продолжит оказывать поддержку пострадавшей от войны Украине и вводить санкции против России в координации с партнёрами по «Группе семи» (G7) и международным сообществом.

Мотэги подчеркнул, что Япония остаётся на стороне Украины и эта позиция является неизменной. Сибига выразил благодарность за оказываемую Японией поддержку.

Предполагается, что оба министра обменялись мнениями в преддверии встречи глав МИД G7, которая состоится 14 февраля в Мюнхене (Германия), где одной из тем повестки дня станет ситуация в Украине.

