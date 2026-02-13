Пошлины Трампа обошлись японским автопроизводителям в 2,1 трлн йен за апрель – декабрь 2025 года

Новости

Токио, 12 февраля 2026 года (Jiji Press) — Семь крупнейших японских автопроизводителей понесли совокупные издержки в размере 2 трлн 100,9 млрд йен за период с апреля по декабрь 2025 года из-за высоких пошлин, введённых администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют консолидированные финансовые отчёты компаний, опубликованные 12 февраля.

В результате три компании — Nissan Motor, Mazda Motor и Mitsubishi Motors — завершили первые девять месяцев 2025 финансового года с чистым убытком, тогда как остальные четыре зафиксировали снижение чистой прибыли в годовом выражении.

Объём убытков от введённых пошлин составил: 1,2 трлн йен у лидера отрасли Toyota Motor, 289,8 млрд йен у Honda Motor, 232 млрд йен у Nissan и 216,6 млрд йен у Subaru. Хотя все автопроизводители снижали производственные затраты, это позволило компенсировать расходы на пошлины лишь частично.

Чистый убыток Nissan составил 250,2 млрд йен, Mazda — 14,7 млрд йен, Mitsubishi Motors — 4,4 млрд йен.

Mazda сократила объёмы производства ряда моделей, чтобы минимизировать влияние пошлин, что привело к снижению продаж в Северной Америке. Президент компании Моро Кацуhiro пояснил: «Мы сделали выбор в пользу рентабельности и устойчивости бизнеса, а не краткосрочных объёмов продаж».

У Subaru негативное влияние пошлин на закупаемые в США комплектующие, а также на сталь и алюминий оказалось выше первоначальных прогнозов.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]