Японо-американские переговоры по инвестициям: первый пакет проектов пока не согласован

Вашингтон, 12 февраля 2026 года (Jiji Press) — Министр экономики, торговли и промышленности Японии Акадзава Рёсэй 12 февраля провёл в Вашингтоне переговоры с министром торговли США Говардом Латником. В ходе нынешнего визита в США сторонам не удалось согласовать первый пакет проектов в рамках запланированных японских инвестиций и финансирования в американскую экономику на сумму 550 млрд долларов (около 84 трлн йен). По итогам встречи Акадзава заявил, что «между сторонами по-прежнему сохраняются значительные расхождения».

Согласование будет продолжено с расчётом представить результаты к визиту премьер-министра Такаити Санаэ в США и её встрече с президентом Дональдом Трампом, намеченной на март. «Мы ведём переговоры с тем, чтобы визит премьер-министра Такаити в США стал как можно более продуктивным», — пояснил Акадзава.

Переговоры длились около полутора часов. Акадзава отметил, что «между Японией и США остаются вопросы, требующие урегулирования», и подчеркнул, что стороны «договорились тесно взаимодействовать для формирования проектов, отвечающих взаимным интересам обеих стран».

В качестве основных кандидатов для первого пакета рассматриваются три проекта: строительство газовых тепловых электростанций для центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта, производство синтетических алмазов для обеспечения стабильных поставок полупроводников, а также строительство нового порта. По данным осведомлённых источников, обсуждается и вариант закупки Японией синтетических алмазов с завода, который мировой лидер алмазной отрасли De Beers Group планирует построить в США. При этом Акадзава воздержался от конкретных комментариев о сроках объявления и содержании проектов, отметив, что «делать какие-либо прогнозы преждевременно».

Вокруг переговоров сохраняется неопределённость. Латник подвергается давлению со стороны конгрессменов с требованием отставки из-за контактов с американским миллиардером Джеффри Эпстейном, обвинённым в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и умершим в заключении. Латник признал новые факты, в том числе посещение принадлежавшего Эпстейну острова в Карибском море и совместный обед с ним, что противоречит прежним заявлениям о прекращении контактов. Эти обстоятельства могут повлиять на переговорный процесс.

Кроме того, Трамп обвинил Южную Корею в задержках с выполнением договорённостей по инвестициям в американскую экономику и пригрозил повысить таможенные пошлины с 15% до 25%. Комментируя задержку с объявлением первого пакета японских проектов, Акадзава заявил: «Между нами нет взаимного недоверия. В отношениях между Японией и США нет намеренного затягивания процесса».



















[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]