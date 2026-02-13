Япония пересмотрит медицинские тарифы: повышение оплаты приёма и госпитализации на фоне инфляции

Новости

Токио, 13 февраля 2026 года (Jiji Press) — Центральный совет по социальному медицинскому страхованию (консультативный орган при министре здравоохранения, труда и благосостояния) на пленарном заседании сформировал проект пересмотра медицинских тарифов на 2026 финансовый год и представил его министру здравоохранения Уэно Кэнъитиро. Ключевой мерой стало повышение базовых тарифов на первичный и повторный амбулаторный приём, а также на госпитализацию. Изменения направлены на компенсацию роста цен, оказывающего давление на финансовое положение медицинских учреждений, и на обеспечение повышения заработной платы медицинских работников. Кроме того, предусмотрены надбавки для больниц, взаимодействующих с клиниками в малонаселённых районах, что должно способствовать сохранению медицинского обслуживания в регионах с сокращающимся населением.

В рамках мер по сдерживанию инфляции тариф на повторный приём повышается на 10 йен, а базовый тариф на госпитализацию — до 3 240 йен в день на одного пациента в зависимости от типа палаты. Помимо этого, во всех медицинских учреждениях вводится новая надбавка к тарифам на первичный и повторный приём и к базовому тарифу на госпитализацию; она будет внедряться в два этапа — в 2026 и 2027 финансовых годах. Стоимость питания стационарных пациентов увеличится на 40 йен за приём пищи, а расходы на коммунальные услуги для пациентов в возрасте 65 лет и старше, находящихся на длительном лечении, — на 60 йен в день.

Надбавки к первичному и повторному приёму, введённые в рамках пересмотра 2024 финансового года при условии повышения базовых окладов медсестёр, в 2026 финансовом году будут увеличены и распространены на более широкий круг работников, включая врачей моложе 40 лет и административный персонал. Расширение будет проводиться поэтапно. Медицинские учреждения, желающие применять эти надбавки, обязаны уведомить государство и представить отчёт о фактическом повышении заработной платы.

В результате изменений возрастёт и доля расходов, оплачиваемая пациентами. В учреждениях, непрерывно повышающих зарплаты с 2024 финансового года, базовый тариф за первичный приём, составляющий в настоящее время 2 970 йен, увеличится в 2026 финансовом году на 190 йен — до 3 160 йен, а в 2027 финансовом году — до 3 350 йен. При 30-процентной доле оплаты пациентом (в настоящее время 891 йен) сумма составит 948 йен и 1 005 йен соответственно.

В целях адаптации к сокращению населения вводится новая надбавка для больниц, сотрудничающих с клиниками в малонаселённых районах и располагающих возможностями для приёма пациентов, нуждающихся в экстренной госпитализации. В рамках борьбы с дисбалансом в распределении врачей предусмотрены надбавки для улучшения условий труда специалистов, испытывающих нехватку молодых кадров, включая хирургов-гастроэнтерологов, а также врачей, выполняющих длительные и сложные высокотехнологичные операции. На фоне роста числа экстренных госпитализаций пожилых пациентов, особенно в городах, будет усилено финансирование больниц, обеспечивающих круглосуточную работу приёмных отделений скорой помощи.

Кроме того, планируется сократить тарифы на визиты на дому с низкой степенью медицинской необходимости и на услуги выездных сестринских служб с чрезмерно высокой рентабельностью — прежде всего в учреждениях, расположенных при жилых комплексах для пожилых людей, — что должно способствовать сдерживанию роста расходов на здравоохранение.







