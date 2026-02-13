Япония задержала китайское рыболовное судно за уклонение от проверки

Новости

Нагасаки, 13 февраля 2026 года (Jiji Press) — Управление рыболовства Японии задержало китайское рыболовное судно в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) страны у острова Мэсима (префектура Нагасаки) и арестовало на месте его 47-летнего капитана — гражданина Китая Чон Ньеньли — по подозрению в нарушении законодательства о суверенных правах Японии в сфере рыболовства (уклонение от инспекции). Это первый случай задержания китайского судна японскими властями с 2022 года.

По данным ведомства, 12 февраля в морском районе примерно в 170 километрах к юго-западу от острова Мэсима судно не подчинилось приказу патрульного корабля остановиться для проведения бортовой проверки и попыталось скрыться.

В Координационном управлении по рыболовству региона Кюсю сообщили, что на борту находились капитан и ещё 10 членов экипажа. В управлении также считают, что судно могло вести незаконный промысел в данном районе.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]