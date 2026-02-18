Такаити решила не направлять министров на церемонию «День Такэсима»

Новости

Токио, 16 февраля 2026 г. (Jiji Press) — Правительство премьер-министра Такаити Санаэ приняло решение не направлять министров на церемонию «День Такэсима», которая пройдёт 22 февраля в городе Мацуэ (префектура Симанэ). Вместо этого, как и в предыдущие годы, на мероприятии будет присутствовать парламентский заместитель министра из Кабинета министров. Об этом 16 февраля сообщили источники в правительстве.

Премьер-министр Такаити до вступления в должность выступала за участие министров в церемонии, однако теперь проявляет осторожность, чтобы не осложнять отношения с Южной Кореей, которые в последнее время демонстрируют тенденцию к улучшению.

Во время прошлогодней кампании по выборам председателя правящей Либерально-демократической партии Такаити заявляла: «На День Такэсима министр должен смело присутствовать. Нет необходимости оглядываться на реакцию Южной Кореи». Однако после вступления в должность она подтвердила с президентом Южной Кореи Ли Чжэмёном намерение развивать «ориентированные на будущее отношения».

В январе Такаити пригласила Ли в свой родной регион Нара, где лидеры, в том числе, вместе сыграли на барабанах, стремясь укрепить взаимное доверие на высшем уровне.

На фоне укрепления сотрудничества Китая, России и Северной Кореи, а также требований США к союзникам увеличить оборонные расходы, Токио и Сеул считают важным развивать партнёрство в сфере безопасности.







