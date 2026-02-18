Поддержка молодёжи и курс на «нерадикализацию»: интервью с послом Японии по восстановлению Газы Окубо

Новости

Токио, 17 февраля 2026 г. (Jiji Press) — Окубо Такэси, посол Японии, отвечающий за поддержку восстановления палестинского сектора Газа, 16 февраля в Токио дал интервью агентству Jiji Press и заявил, что «поддержка, которая сохраняет надежду для молодёжи, составляющей более 60% жителей», позволит продвигать «экономическую независимость и нерадикализацию». По его словам, это поможет разорвать связи с исламской организацией ХАМАС и другими группировками, которые осуществляли фактический контроль над Газой.

В качестве одного из примеров он указал меры по поддержке предпринимательства. Окубо рассказал, что, посещая промышленный парк в Газе до начала боевых действий между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года, видел, что там производили «продукцию довольно высокого качества». Он отметил, что в Газе много молодых людей, которые «демонстрируют инновационный талант даже в условиях трудностей» — несмотря на блокаду со стороны Израиля. Окубо сообщил о плане проводить дистанционные бизнес-конкурсы и предоставлять участникам с лучшими результатами финансирование для обучения в Японии. Среди других мер он назвал предоставление протезов ног, создание временного жилья, а также установку упрощённых устройств для очистки воды с целью улучшения условий жизни.

Говоря о поддержке Палестины со стороны Японии в прошлом, Окубо подчеркнул, что у Японии есть уникальные подходы, которых нет у других стран, включая техническое сотрудничество, при котором специалисты живут и питаются вместе с местными жителями, а также «Совещание по содействию сотрудничеству Восточной Азии для развития Палестины (CEAPAD)», использующее ресурсы азиатских стран. Он отметил, что необходимо «довести такую поддержку до сведения внешней аудитории».

Относительно международного органа «Совет мира», созданного по инициативе президента США Дональда Трампа для надзора за временным управлением в Газе, Окубо сказал, что у стран-участниц разные мотивы и пока невозможно предсказать, «какие химические изменения это вызовет». Он также сообщил, что участие Японии пока не определено.

◇ Краткая биография Окубо Такэси

Окубо Такэси родился в 1958 году в городе Фукуока. Окончил Университет Васэда. В 1982 году поступил на службу в МИД Японии. Два года учился в Сирии, где изучал арабский язык. Работал послом по палестинскому направлению, послом Японии в Ливане и др. В 2022 году ушёл из МИД. С ноября 2025 года — посол по поддержке восстановления Газы.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]