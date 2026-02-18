«Доминирование Такаити» меняет работу парламента: ЛДП добивается ключевых постов и рассматривает сокращение времени слушаний

Новости

Токио, 17 февраля (Jiji Press) — После убедительной победы Либерально-демократической партии на выборах в Палату представителей политическая ситуация в Японии стала характеризоваться как «доминирование Такаити», и облик парламента начинает заметно меняться.

При прежнем положении меньшинства ЛДП была вынуждена уступать оппозиции, однако теперь, стремясь вернуть инициативу, правящая партия добивается возвращения ключевых постов в парламенте, включая председателя бюджетного комитета. Власти ставят в приоритет скорейшее принятие проекта бюджета на 2026 финансовый год и также рассматривают возможность сокращения времени слушаний. Со стороны оппозиции уже прозвучала критика: «это пренебрежение парламентом».

Генеральный секретарь ЛДП Судзуки Сюнъити и его коллега из партии Ниппон Исин но кай (Партия инноваций Японии) Накацука Хироси 16 февраля на встрече в Токио подтвердили курс на принятие бюджета 2026 финансового года в пределах текущего финансового года, не отказываясь от этой цели.

Обычно обсуждение бюджета в обеих палатах парламента занимает около двух месяцев. На этот раз из-за роспуска нижней палаты в январе и позднего начала обсуждений многие считают принятие бюджета в срок маловероятным. Тем не менее премьер-министр Такаити Санаэ на встрече с руководством партии 13 февраля заявила, что «не отказывается от цели принятия в пределах финансового года».

Уверенная позиция премьер-министра объясняется ростом числа мест правящей коалиции, что позволит ей занять большинство постов председателей постоянных и специальных комитетов, а также руководителей исследовательских комиссий нижней палаты. ЛДП намерена вернуть посты председателя бюджетного комитета и главы комиссии по конституции, которые были уступлены оппозиции после поражения на выборах 2024 года.

Изначально правящая коалиция добивалась «монополии» на все ключевые посты, однако столкнулась с сопротивлением крупнейшей оппозиционной силы — Центристского реформаторского альянса. В итоге власти предложили передать оппозиции пост председателя дисциплинарного комитета и специального комитета по делам потребителей. Однако центристы настаивают, что даже при правительстве Абэ оппозиции предоставляли четыре поста, и договорённость пока не достигнута.

Ключевым вопросом для ускоренного принятия бюджета 2026 финансового года остаётся время обсуждения в бюджетном комитете нижней палаты. Со времени второго кабинета Абэ длительность слушаний часто достигала около 80 часов, а при правительстве меньшинства в прошлом году составила 92 часа.

В правящей коалиции считают возможным значительное сокращение этого времени, ссылаясь на пример 2007 финансового года, когда обсуждение заняло 66 часов 30 минут. Один из близких к премьеру партийных руководителей отметил, что оппозиция «использует большую часть времени вопросов для критики правительства, не связанной с самим бюджетом».

В оппозиции наблюдаются разногласия. Опытный политик центристского лагеря подчеркнул, что «бюджет беспрецедентного масштаба требует соответствующего времени для обсуждения». В то же время лидер Демократической партии для народа Тамаки Юитиро в эфире Fuji TV 15 февраля заявил, что намерен «принимать решения, исходя прежде всего из интересов граждан», выразив определённое понимание позиции правительства.

Премьер-министр Такаити в колонке 2010 года, написанной в период правления Демократической партии, отмечала, что «из-за подавляющего преимущества в численности мест парламентская работа шла жёстким темпом демократов, и бюджетные слушания завершились, оставив множество нерешённых проблем». Если правительство теперь будет продвигать решения, опираясь на «силу числа», могут возникнуть вопросы о последовательности её позиции.







