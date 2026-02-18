АЭС «Касивадзаки-Карива» начала подачу электроэнергии в столичный регион впервые за 14 лет — TEPCO

Новости

Токио, 16 февраля (Jiji Press) — Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. (TEPCO) 16 февраля сообщила о начале подачи электроэнергии в столичный регион из шестого энергоблока АЭС «Касивадзаки-Карива» в префектуре Ниигата мощностью 1,356 млн кВт. Подача электроэнергии началась в 22:00.

Это первый случай за примерно 14 лет, когда электроэнергия с данной станции вновь направляется для снабжения домохозяйств и предприятий после полной остановки всех реакторов в марте 2012 года.

По данным TEPCO, ранним утром того же дня была проведена пробная передача электроэнергии. Мощность реактора повысили примерно до 20% и проверили состояние работы, а также устройства защиты турбины. Серьёзных неполадок обнаружено не было.

Согласно плану, после увеличения мощности генератора до 50% будет проведена «промежуточная остановка» для проверки оборудования турбин, начиная с 20 февраля или позднее. В начале марта реактор вновь будет запущен. 18 марта намечена финальная инспекция, после которой, при подтверждении со стороны Комиссии по ядерному регулированию Японии, энергоблок перейдёт к коммерческой эксплуатации.

Шестой энергоблок мощностью около 1,35 млн кВт изначально планировалось перезапустить 20 января, однако из-за проблемы, выявленной при предварительном тесте извлечения управляющих стержней, запуск был отложен на сутки. После повторного запуска вскоре сработала сигнализация, связанная с устройством перемещения стержней, и реактор вновь остановили.

После устранения ошибки в настройках сигнализации оператор станции 9 февраля повторно запустил реактор.













