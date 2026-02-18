Трамп заявил, что победа ЛДП на выборах — «его заслуга»

Новости

Вашингтон, 16 февраля (Jiji Press) — Президент США Дональд Трамп 16 февраля заявил, что убедительная победа Либерально-демократической партии Японии на недавних выборах в Палату представителей во многом стала возможной благодаря его поддержке.

Выступая перед журналистами на борту президентского самолёта, Трамп отметил, что премьер-министр Японии Такаити Санаэ, являющаяся также председателем ЛДП, «считает, что победа стала возможной благодаря моей поддержке, и это очень хорошо».

«Это очень хорошо, потому что у нас прекрасные отношения с ней и с Японией», — добавил он.

В период избирательной кампании Трамп сделал необычное заявление, выразив премьер-министру Японии «полную и безоговорочную поддержку».

После выборов Такаити написала на своей странице в X (бывший Twitter): «Я искренне благодарна президенту Дональду Дж. Трампу за его тёплые слова».







