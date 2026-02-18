Женщина-прокурор подала иск против государства по делу о сексуальном насилии бывшего главы прокуратуры

Новости

Осака, 17 февраля (Jiji Press) — Женщина-прокурор подала иск в Осакасский окружной суд против государства, бывшего руководителя Осакской окружной прокуратуры и других сотрудников прокуратуры, требуя около 83 млн иен компенсации ущерба по делу о сексуальном насилии.

Речь идёт о деле, в котором бывший главный прокурор Осакской окружной прокуратуры Китагава Кэнтаро (66 лет), в настоящее время находящийся под судом, обвиняется в совершении преступления сексуального характера в отношении подчинённой женщины-прокурора.

На пресс-конференции 17 февраля, на следующий день после подачи иска, истец заявила: «За два года после сообщения о преступлении моя жизнь была истощена ужасным отношением со стороны прокуратуры». Со слезами она добавила: «Я хочу, чтобы в суде стало ясно, что именно в системе прокуратуры было неправильно, и чтобы были приняты эффективные меры по предотвращению повторения подобных случаев».

Помимо Китагавы, ответчиками по делу выступают бывший коллега — заместитель прокурора, а также шесть бывших руководителей Высшей прокуратуры и прокуратур Осаки.

Сторона истца утверждает, что Китагава несёт гражданскую ответственность за произошедшее. Заместитель прокурора, по её словам, препятствовал расследованию и распространял ложные клеветнические сведения, тогда как руководители прокуратуры участвовали в распространении информации и пытались заставить её хранить молчание.

В иске против государства также указывается на нарушение обязанности обеспечить безопасную рабочую среду и на нарушение прав пострадавшей как участницы уголовного процесса.







