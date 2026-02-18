В Японии объём изъятых незаконных наркотиков в 2025 году превысил 3 тонны впервые за шесть лет — Минфин

Новости

Токио, 18 февраля 2026 г. (Jiji Press) — Министерство финансов Японии сообщило 17 февраля, что число выявленных таможней случаев контрабанды незаконных наркотиков в 2025 году снизилось на 1% по сравнению с предыдущим годом — до 1 000, тогда как общий объём изъятий вырос на 15% и составил 3 211 кг. Показатель превысил 3 тонны впервые с 2019 года — за последние шесть лет. Существенное влияние оказало дело Токийской таможни в июне прошлого года, когда было изъято около 1 тонны растений конопли.

По структуре изъятий: объём конфискованных стимуляторов (в т.ч. метамфетаминового ряда) сократился на 53% — до 840 кг, тогда как объём изъятой конопли вырос примерно в 3,5 раза — до 1 531 кг. Несмотря на снижение по стимуляторам в целом, на фоне роста международных поездок почти вдвое увеличилась контрабанда, провозимая авиапассажирами: 664 кг.

Также заметно выросли изъятия «назначенных» (контролируемых) веществ, включая этимидат, известный как «зомби-сигареты»: примерно в 3,8 раза — до 41 кг.

Одновременно по линии контрабанды золота зафиксировано резкое снижение: число дел уменьшилось на 61% — до 192, а объём изъятых золотых слитков — на 68%, до 425 кг. Кроме того, был выявлен случай попытки незаконного ввоза из Вьетнама около 45 тонн риса под видом «маш-бобов» (зелёных бобов); в министерстве допускают, что причиной могла стать высокая внутренняя цена на рис.







