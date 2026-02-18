Второй кабинет Такаити будет сформирован сегодня вечером — созыв специальной сессии парламента

Токио, 18 февраля (Jiji Press) — Специальная 221-я сессия парламента Японии, созванная по итогам выборов в Палату представителей, открылась 18 февраля. Премьер-министр и председатель Либерально-демократической партии Такаити Санаэ будет избрана 105-м премьер-министром страны. Вечером будет сформирован второй кабинет Такаити.

Премьер намерена провести пресс-конференцию, на которой подчеркнёт решимость добиться скорейшего принятия проекта бюджета на 2026 финансовый год. Она также заявит о намерении активно продвигать ключевые пункты предвыборной программы — «ответственную активную бюджетную политику» и укрепление обороноспособности.

Выступая на совместном собрании парламентских фракций партии, Такаити заявила: «Мы должны оправдать ожидания, полученные от граждан», призвав партию «единым фронтом реализовать предвыборные обещания».

Первый кабинет министров в первой половине дня подал в отставку на внеочередном заседании правительства. Пленарное заседание Палаты представителей началось в 13:00, где в ходе голосования по кандидатуре премьер-министра Такаити была избрана главой правительства. В Палате советников в первом туре голосования она, как ожидается, не наберёт большинства и будет утверждена во втором туре.

Премьер планирует переназначить всех министров первого кабинета. После церемонии назначения премьер-министра и утверждения министров в Императорском дворце будет сформирован второй кабинет.

Перед голосованием за премьер-министра Палата представителей избрала спикером депутата от ЛДП Мори Эйсукэ, а вице-спикером — представителя Центристского реформаторского альянса Иссии Кэйити.

Срок работы специальной сессии парламента составит 150 дней — до 17 июля. Из-за влияния выборов обсуждение бюджета началось позже обычного, однако премьер по-прежнему намерена добиться его принятия в пределах текущего финансового года.

Председатели парламентских комитетов по делам парламента от ЛДП и Центристского реформаторского альянса 18 февраля провели встречу в парламенте. Представитель центристов Сигэтоку Кадзухико потребовал обеспечить достаточное время для обсуждения бюджета, отметив: «Если при подавляющем большинстве правящей коалиции парламент будет деградировать, он не сможет выполнять свою роль».

Лидер Центристского реформаторского альянса Огава Дзюнъя заявил на собрании депутатов партии: «Как крупнейшая оппозиционная сила мы будем твёрдо противостоять доминирующей правящей партии и выполнять функцию контроля за властью».

◇ Расклад сил в обеих палатах парламента

Палата представителей:
ЛДП и беспартийные — 317
Центристский реформаторский альянс и беспартийные — 49
Ниппон Исин но кай（Партия инноваций Японии）— 36
Демократическая партия для народа и беспартийные — 28
Партия Сансэйто — 15
«Команда будущего» — 11
Коммунистическая партия — 4
Беспартийные — 5

Палата советников:
ЛДП и беспартийные — 101
Конституционно-демократическая партия и беспартийные — 40
Демократическая партия для народа и Синрёкуфукай — 25
Комэйто — 21
Ниппон Исин но кай — 19
Партия Сансэйто — 15
Коммунистическая партия — 7
Рэйва синсэнгуми — 5
Консервативная партия Японии — 2
«Окинава но кадзэ» — 2
«Команда будущего» и беспартийные — 2
Социал-демократическая партия — 2
Беспартийные — 6
Вакансия — 1

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

