Второй кабинет Такаити будет сформирован сегодня вечером — созыв специальной сессии парламента

Токио, 18 февраля (Jiji Press) — Специальная 221-я сессия парламента Японии, созванная по итогам выборов в Палату представителей, открылась 18 февраля. Премьер-министр и председатель Либерально-демократической партии Такаити Санаэ будет избрана 105-м премьер-министром страны. Вечером будет сформирован второй кабинет Такаити.

Премьер намерена провести пресс-конференцию, на которой подчеркнёт решимость добиться скорейшего принятия проекта бюджета на 2026 финансовый год. Она также заявит о намерении активно продвигать ключевые пункты предвыборной программы — «ответственную активную бюджетную политику» и укрепление обороноспособности.

Выступая на совместном собрании парламентских фракций партии, Такаити заявила: «Мы должны оправдать ожидания, полученные от граждан», призвав партию «единым фронтом реализовать предвыборные обещания».

Первый кабинет министров в первой половине дня подал в отставку на внеочередном заседании правительства. Пленарное заседание Палаты представителей началось в 13:00, где в ходе голосования по кандидатуре премьер-министра Такаити была избрана главой правительства. В Палате советников в первом туре голосования она, как ожидается, не наберёт большинства и будет утверждена во втором туре.

Премьер планирует переназначить всех министров первого кабинета. После церемонии назначения премьер-министра и утверждения министров в Императорском дворце будет сформирован второй кабинет.

Перед голосованием за премьер-министра Палата представителей избрала спикером депутата от ЛДП Мори Эйсукэ, а вице-спикером — представителя Центристского реформаторского альянса Иссии Кэйити.

Срок работы специальной сессии парламента составит 150 дней — до 17 июля. Из-за влияния выборов обсуждение бюджета началось позже обычного, однако премьер по-прежнему намерена добиться его принятия в пределах текущего финансового года.

Председатели парламентских комитетов по делам парламента от ЛДП и Центристского реформаторского альянса 18 февраля провели встречу в парламенте. Представитель центристов Сигэтоку Кадзухико потребовал обеспечить достаточное время для обсуждения бюджета, отметив: «Если при подавляющем большинстве правящей коалиции парламент будет деградировать, он не сможет выполнять свою роль».

Лидер Центристского реформаторского альянса Огава Дзюнъя заявил на собрании депутатов партии: «Как крупнейшая оппозиционная сила мы будем твёрдо противостоять доминирующей правящей партии и выполнять функцию контроля за властью».

◇ Расклад сил в обеих палатах парламента

Палата представителей:

ЛДП и беспартийные — 317

Центристский реформаторский альянс и беспартийные — 49

Ниппон Исин но кай（Партия инноваций Японии）— 36

Демократическая партия для народа и беспартийные — 28

Партия Сансэйто — 15

«Команда будущего» — 11

Коммунистическая партия — 4

Беспартийные — 5

Палата советников:

ЛДП и беспартийные — 101

Конституционно-демократическая партия и беспартийные — 40

Демократическая партия для народа и Синрёкуфукай — 25

Комэйто — 21

Ниппон Исин но кай — 19

Партия Сансэйто — 15

Коммунистическая партия — 7

Рэйва синсэнгуми — 5

Консервативная партия Японии — 2

«Окинава но кадзэ» — 2

«Команда будущего» и беспартийные — 2

Социал-демократическая партия — 2

Беспартийные — 6

Вакансия — 1



















[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]