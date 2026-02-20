Гражданин Сирии арестован по подозрению в оставлении тела женщины в лесу префектуры Сига

Новости

Оцу, префектура Сига, 19 февраля 2026 года (Jiji Press) — Совместная следственная группа полиции префектур Сига и Гифу 18 февраля арестовала 22-летнего гражданина Сирии Мохамада Хамуда, безработного, проживающего в городе Огаки (префектура Гифу), по подозрению в оставлении тела женщины в лесном массиве города Майбара (префектура Сига) на западе Японии. Его позиция по предъявленным обвинениям не раскрывается.

По данным следствия, вечером 14 марта 2025 года (примерно с 19:40 до 22:00) подозреваемый вывез из дома Кирияма Маюми (64 года), проживавшей в посёлке Таруи (префектура Гифу), её тело и оставил его в горном лесу района Оошимизу города Майбара.

Тело Кирияма было обнаружено 2 апреля 2025 года. Судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала асфиксия вследствие сдавливания шеи. Полиция расследует дело как убийство и полагает, что подозреваемый может располагать информацией об обстоятельствах смерти женщины.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]