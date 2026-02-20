Профсоюзы автопроизводителей подали требования о повышении зарплаты — давление американских пошлин, в центре внимания сохранение роста оплаты труда на сюнто-2026

Новости

Токио, 18 февраля 2026 года (Jiji Press) — Профсоюзы крупных японских автопроизводителей, включая Toyota Motor Corp., 18 февраля один за другим представили руководству требования о повышении заработной платы в рамках весенних трудовых переговоров «сюнто» 2026 года. На фоне высоких пошлин, введённых администрацией президента США Дональда Трампа, которые создают встречный ветер для бизнеса, ряд профсоюзов снизил уровень требований по сравнению с прошлым годом. Ключевым вопросом остаётся, удастся ли сохранить высокий темп роста зарплат, достигнутый в прошлом году, когда компании дали рекордные ответы. К концентрированному дню ответов 18 марта переговоры между сторонами входят в активную фазу.

Председатель Конфедерации профсоюзов работников автомобильной промышленности Японии Канэко Акихиро на пресс-конференции 18 февраля подчеркнул необходимость «чётко продемонстрировать настрой добиваться результатов лучше, чем обычно, и подойти к месячному раунду переговоров с полной отдачей».

Профсоюз Toyota потребовал повышения заработной платы — включая базовое повышение окладов и регулярные надбавки — в размере от 8 590 до 21 580 йен в месяц в зависимости от категории и тарифного разряда, что ниже прошлогоднего максимального требования в 24 450 йен. Профсоюзы Honda Motor Co. и Mitsubishi Motors Corp. также запросили меньшие суммы, чем годом ранее. Nissan Motor Co., находящаяся в процессе оздоровления управления, конкретные цифры не раскрыла, однако, по словам осведомлённых источников, требование составляет 10 000 йен против 18 000 йен в прошлом году.

В то же время профсоюз Mazda потребовал повышения на 19 000 йен (18 000 йен годом ранее) — это максимальный уровень с момента введения действующей системы оценки персонала в 2003 году. Daihatsu Motor Co., преодолевшая последствия скандала с нарушениями сертификационных процедур и ухудшения результатов, запросила 22 000 йен (21 200 йен год назад). Разовые выплаты, отражающие финансовые показатели, у большинства профсоюзов оказались ниже прошлогодних.

Высокие американские пошлины оказывают давление на финансовые результаты автопроизводителей. По итогам консолидированных результатов за апрель–декабрь 2025 финансового года Nissan Motor Co., Mitsubishi Motors Corp. и Mazda Motor Corp. завершили период с убытками, тогда как другие крупные компании, включая Toyota и Honda, зафиксировали значительное снижение прибыли. Председатель Японской ассоциации автопроизводителей Сато Коити, одновременно являющийся президентом Toyota, отметил, что «важно, чтобы работодатели и работники вели диалог, способствующий повышению мотивации, удовлетворённости трудом и производительности».







