Переговоры о повышении зарплат переходят в активную фазу: профсоюзы электротехнических компаний требуют повышения базовой ставки на 18 000 йен — весенние трудовые переговоры 2026 года

Токио, 19 февраля 2026 года (Jiji Press) — Профсоюзы крупнейших японских производителей электроники, включая Hitachi и Mitsubishi Electric, 19 февраля передали руководству своих компаний требования о повышении заработной платы в рамках весенних трудовых переговоров 2026 года («сюнто»). Каждый из профсоюзов потребовал увеличить базовую ставку оплаты труда — так называемое повышение базовой зарплаты (base-up, «беа» по-японски) — на 18 000 йен в месяц, превысив прошлогодний рекордный показатель. Профсоюзы компаний тяжёлого машиностроения, уже представившие свои требования, также выдвигают высокие показатели повышения базовой ставки. По мере приближения к единому дню ответов работодателей — 18 марта — трудовые переговоры в крупных компаниях переходят в активную фазу.

На фоне продолжающегося роста цен ключевым вопросом остаётся, удастся ли добиться такого повышения зарплат, которое приведёт к реальному росту доходов работников.

Хандзава Миюки, председатель центрального исполнительного комитета профсоюза Hitachi, 19 февраля лично передала требования руководству компании в штаб-квартире в Токио. Вице-президент Hitachi Такимото Сусуму в комментарии для прессы подчеркнул: «Источник роста — это инвестиции в людей», добавив, что «с учётом финансовых показателей компания готова позитивно рассмотреть вопрос повышения заработной платы».

Профсоюзы крупных электротехнических компаний ведут скоординированные переговоры в формате «единого фронта» с унифицированными требованиями и согласованным графиком. Требование повышения базовой ставки выдвигается ими 13-й год подряд. С 2020 года, с учётом различий в структуре бизнеса отдельных компаний, допускается расхождение в итоговых договорённостях при условии достижения установленного минимального уровня повышения.













