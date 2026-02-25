Средняя цена вторичных квартир в 23 районах Токио превысила 121 млн йен — максимум с 2002 года

Новости

Токио, 19 февраля 2025 года (Jiji Press) — Средняя цена вторичных квартир в 23 специальных районах Токио в январе составила 121 230 000 йен из расчёта на 70 кв. м, что на 34,4% выше показателя годичной давности. Таким образом, цена превысила отметку в 120 млн йен и достигла максимального уровня с 2002 года, сообщила 19 февраля исследовательская компания Tokyo Kantei Co.

Рост по сравнению с предыдущим месяцем фиксируется уже 21-й месяц подряд. На фоне резкого подорожания новостроек вторичный рынок также продолжает расти. В столичном регионе (Токио, а также префектуры Канагава, Сайтама и Тиба) средняя цена увеличилась на 28,7% в годовом выражении и достигла 66 720 000 йен.

По данным Института экономики недвижимости, средняя цена новых квартир, выставленных на продажу в январе в 23 районах Токио, выросла на 15,8% — до 121 260 000 йен. На фоне продолжающегося удорожания строительства показатель уже девятый месяц подряд превышает отметку в 100 млн йен.

В то же время в столичном регионе средняя цена на новое жильё увеличилась на 14,2% — до 83 830 000 йен, однако по сравнению с предыдущим месяцем снижение фиксируется уже пятый месяц подряд. Как пояснили в Институте экономики недвижимости, сокращение показателя связано с уменьшением числа дорогих объектов в центральных районах, тогда как сами цены остаются на высоком уровне, отметил старший ведущий научный сотрудник Мацуда Тадаси.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]