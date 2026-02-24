Бывший посол в Украине Мацуда Кунинори: для успеха мирных переговоров в этот критический момент необходимо усилить давление на Россию

Новости

Токио, 21 февраля 2026 года (Jiji Press). Бывший посол Японии в Украине Мацуда Кунинори (66 лет), руководивший дипломатической деятельностью в качестве представителя японского правительства в стране на протяжении почти трёх лет, 19 февраля дал интервью Jiji Press накануне четвёртой годовщины начала полномасштабного вторжения России. По его оценке, нынешний этап мирных переговоров – это момент, когда стороны «как никогда с начала полномасштабного вторжения близки к дипломатическому завершению войны». Переговоры между Россией и Украиной при посредничестве США вступили в «крайне важную фазу», подчеркнул бывший посол, призвав международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы добиться от неё компромисса.

По анализу Мацуды, линия фронта протяжённостью более тысячи километров пришла в состояние позиционного тупика, тогда как российские войска, продолжающие попытки продвижения, ежедневно несут «колоссальные потери». Достижение поставленных целей военными средствами, по его словам, «завершилось неудачей», а продолжение боевых действий приведёт лишь к дальнейшему росту потерь.

Мацуда также отметил, что в России нехватка рабочей силы из-за пополнения армии стала одним из факторов инфляции, а высокая процентная ставка, введённая для её сдерживания, препятствует инвестициям и кредитованию. Деформации военной экономики начинают проявляться всё отчётливее, а удары Украины по объектам инфраструктуры усугубляют ситуацию. «Не исключено, что в обществе постепенно нарастает недовольство», – предположил он.

Переговоры между Россией и Украиной, начавшиеся в январе при посредничестве США, Мацуда оценил положительно: российская сторона, по его словам, «вполне серьёзно подошла к обсуждению» вопросов мониторинга режима прекращения огня и других тем. Он отверг версию о том, что переговоры служат лишь «выигрышем времени» для Москвы, указав, что складывается ситуация, при которой Россия «вынуждена идти на мирные переговоры».

В то же время бывший посол признал, что «наиболее сложные вопросы» – определение линии прекращения огня и территориальные проблемы – остаются нерешёнными. Для дальнейшего продвижения переговоров страны Запада и Япония должны через санкции против России и военную поддержку Украины «оказывать давление на Россию и добиваться от неё уступок», подчеркнул он.

Говоря о роли Японии, Мацуда отметил, что «ожидания украинской стороны от правительства Такаити весьма высоки». По его словам, премьер-министр Японии Такаити Санаэ, вступившая в должность в октябре прошлого года, выстраивает добрые отношения с президентом США Дональдом Трампом – ключевой фигурой мирного процесса. Украина рассчитывает, что правительство Такаити сможет сыграть определённую роль в продвижении переговоров.

Комментируя решение Японии объявить в феврале о дополнительной помощи Украине в рамках структур НАТО, бывший посол заявил, что это «подчеркнёт значимость роли Японии» на международной арене. Он добавил, что такой шаг позволит ускорить обсуждение в случае, если Япония сама окажется в положении, когда ей потребуется поддержка в Восточной Азии, и в конечном счёте «это работает на безопасность самой Японии».

Мацуда Кунинори окончил общеобразовательный факультет Токийского университета и поступил на службу в Министерство иностранных дел Японии в 1982 году. Занимал должности начальника отдела зарубежной информации, начальника отдела по России, генерального консула в Гонконге и посла в Пакистане. С октября 2021 года по октябрь 2024 года являлся послом Японии в Украине. Ему 66 лет. Родом из префектуры Фукуи.

