Европа переживает оборонный бум — японские компании прицеливаются на рынок　

Берлин, 24 февраля 2026 года (Jiji Press) — В Европе оборонная промышленность переживает подъём. В день четырёхлетия начала российского вторжения в Украину защита от России стала для региона приоритетом номер один. Европейский союз объявил «план перевооружения», предусматривающий увеличение оборонных расходов стран-членов в ближайшие годы на сумму до 800 млрд евро (около 146 трлн йен). На фоне стремления снизить чрезмерную зависимость от США в Европе усиливается интерес к сотрудничеству с Японией — технологической державой, разделяющей общие ценности.

«Мы действуем как стартап, добиваясь при этом прибыли крупной голубой фишки», — заявил генеральный директор немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер, подчёркивая стремительный рост компании после начала вторжения. Rheinmetall стал «лицом» германской оборонной промышленности: концерн усилил присутствие как один из ключевых поставщиков боеприпасов для Украины и создал совместное предприятие по ремонту танков на её территории.

Компания также диверсифицирует бизнес: разрабатывает дроны, приобретает военные судостроительные компании; обсуждается и возможный выход на рынок спутниковой связи. Акции Rheinmetall, торговавшиеся до начала вторжения ниже 100 евро, теперь приближаются к отметке 2 000 евро. Даже в случае достижения мира в Украине оборонный спрос, по всей видимости, сохранится. Французский конкурент Thales в последние несколько лет продолжает массовый набор персонала — около 10 000 сотрудников в год, а весь сектор охвачен ажиотажем.

«Едва ли найдётся отрасль, так или иначе не связанная с обороной», — говорит Катрин Вильгельм, представитель малого и среднего бизнеса в Союзе оборонной промышленности Германии (BDSV). По её словам, компании из автомобильной отрасли, переживающей спад, выстраиваются в очередь, чтобы войти в оборонный бизнес.

Германская оборонная промышленность переходит от спада, начавшегося после окончания холодной войны, к фазе расширения, однако предложение не поспевает за резко выросшим спросом. Вильгельм отмечает, что «в миролюбивой Германии ещё недавно многие банки отказывались финансировать сделки в сфере обороны», и указывает на сложности практической реализации политических намерений.

На этом фоне японское правительство, взявшее курс на радикальное укрепление обороноспособности страны, приступило к активному продвижению промышленного сотрудничества. В феврале руководство Министерства экономики, торговли и промышленности Японии и Агентства по закупкам, технологиям и логистике Министерства обороны вместе с представителями деловых кругов посетило Финляндию и Швецию с целью налаживания контактов между японскими и европейскими компаниями в секторе военно-гражданского двойного назначения. Задачи обороны не ограничиваются вооружениями: актуальным остаётся развитие инфраструктуры, в том числе мостов, способных выдерживать танки. В Германии продвижением японских технологий в этой сфере занимается Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии.

Для японских компаний первоочередной задачей остаётся удовлетворение стремительно растущего внутреннего оборонного спроса; также учитывается реакция общественного мнения. Тем не менее один из источников в кругах, причастных к японо-европейским отношениям, заявил: «Задача снижения зависимости от США одинакова для обеих сторон. Японскому бизнесу необходимо усвоить уроки войны в Украине».







