Страны G7 призвали США к справедливому обращению в торговле на фоне тарифных потрясений

Новости

Париж, 23 февраля 2026 года (Jiji Press) — Министры торговли стран «Большой семёрки» 23 февраля провели онлайн-встречу и обсудили недавние потрясения, вызванные тарифной политикой администрации президента США Дональда Трампа.

По словам представителя Франции, председательствующей в этом году в G7, европейские участники призвали Вашингтон обеспечить справедливое отношение к ним в международной торговле и создать предсказуемые условия, позволяющие европейским компаниям поставлять свою продукцию на рынок США.

В начале заседания торговый представитель США Джеймсон Грир изложил фактическую картину последних событий: Верховный суд страны признал взаимные тарифы администрации Трампа неконституционными, а президент заявил о планах ввести единую дополнительную пошлину в размере 15 % на товары из всех стран мира вместо прежней схемы взаимных тарифов.

Европейская сторона подчеркнула, что непрозрачная политика будет наносить ущерб трансатлантической торговле, и указала на необходимость скорейшего урегулирования.

От Японии в онлайн-встрече приняли участие министр экономики, торговли и промышленности Акадзава Рёсэй и другие официальные лица.

Между тем официальный представитель премьер-министра Великобритании сообщил местным СМИ, что большинство положений торгового соглашения Великобритании с США — в том числе по автомобилям, стали и фармацевтической продукции — не подпадут под действие новых тарифов.







