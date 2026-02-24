Правительство Японии изучает последствия новых тарифов США — опасения роста тарифной нагрузки при сохранении курса на инвестиции

Новости

Токио, 24 февраля (Jiji Press) — Правительство Японии намерено тщательно изучить влияние новых тарифных мер США, введённых взамен взаимных тарифов, признанных недействительными. Существует опасение, что по части японских товаров тарифная нагрузка может возрасти, поскольку предусмотренный японо-американским соглашением прошлого года льготный механизм снижения тарифного бремени в новых мерах может не применяться.

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Акадзава Рёсэй вечером 23 февраля провёл телефонные переговоры с министром торговли США Говардом Лутником, продолжавшиеся около 40 минут. Он подтвердил важность «искреннего и оперативного выполнения японо-американского соглашения» и попросил, чтобы условия для Японии не стали менее благоприятными, чем предусмотрено договорённостями. На пресс-конференции после заседания кабинета министров 24 февраля Акадзава отметил, что «по части товаров, для которых ставка взаимных тарифов была установлена на уровне 15%, возможно возникновение дополнительной тарифной нагрузки», и заявил о намерении согласовать с США дальнейшие меры в соответствии с достигнутыми договорённостями.

Согласно японо-американскому соглашению, в отношении взаимных тарифов действовал следующий механизм: если действующая ставка была ниже 15%, она повышалась до 15%, а если составляла 15% или выше — сохранялась на прежнем уровне. В новых тарифных мерах применение этого механизма прямо не указано, поэтому сохраняется риск дополнительного повышения тарифной нагрузки.

В то же время министр сельского, лесного и рыбного хозяйства Судзуки Норикадзу на пресс-конференции 24 февраля заявил, что «отдельные сельскохозяйственные товары по-прежнему остаются вне сферы действия тарифов», приведя в пример говядину и зелёный чай. При этом влияние новых мер на остальные товарные позиции пока остаётся неясным.

Даже если взаимные тарифы признаны недействительными, отраслевые тарифы — включая пошлины на автомобили, оказывающие значительное влияние на японскую экономику, — сохраняются. Япония рассматривает реализацию пакета инвестиций и кредитов объёмом 550 миллиардов долларов (около 85 триллионов йен) в экономику США также как фактор, сдерживающий дальнейшее повышение отраслевых тарифов. По словам генерального секретаря кабинета министров Кихара Минору, Япония намерена «последовательно реализовывать» инвестиционную программу и будет добиваться от американской стороны выполнения достигнутых договорённостей.







