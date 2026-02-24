«Биг Мак» подорожает до 500 йен: McDonald’s Japan повышает цены примерно на 60% позиций меню
Токио, 25 февраля 2026 года (Jiji Press) — Японское подразделение сети быстрого питания McDonald’s Co. (Japan) объявило 24 февраля о повышении цен примерно на 60% позиций стандартного меню начиная с 25 февраля. Рост цен составит от 10 до 50 йен. Компания объяснила это решение продолжающимся ростом затрат на сырьё, энергоносители и рабочую силу.
Цена «Биг Мака» при отдельном заказе (с учётом налога) вырастет с 480 до 500 йен. Картофель фри McFry подорожает на 20 йен во всех трёх размерах. Цена «Чизбургера» также увеличится на 20 йен — во второй раз после пересмотра в марте прошлого года.
При этом цены на такие позиции, как «Гамбургер» и «Терияки МакБургер», останутся прежними как при отдельном заказе, так и в составе комбо.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]