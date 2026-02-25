Lawson открывает первый магазин поддержки при стихийных бедствиях

Новости

Футцу, префектура Тиба, 25 февраля 2026 года (Jiji Press) — Японская сеть магазинов шаговой доступности Lawson Inc. открыла 25 февраля в городе Футцу префектуры Тиба первый магазин поддержки при стихийных бедствиях, который будет служить базой помощи для местных жителей в чрезвычайных ситуациях. Новый объект создан на базе реконструированного магазина «Футцу Минато» и в обычное время работает как обычная торговая точка сети.

В сотрудничестве с оператором мобильной связи KDDI Corp. в магазине установлена антенна спутниковой сети Starlink американской компании SpaceX, что позволяет обеспечивать жителей бесплатным доступом к Wi-Fi даже при отключении электроэнергии. Кроме того, установлен аккумулятор, позволяющий одновременно заряжать до десяти смартфонов.

На случай перебоев с водоснабжением в магазине постоянно хранится запас одноразовых туалетов, что обеспечивает возможность пользоваться санузлом. Для оперативного информирования населения о чрезвычайных ситуациях установлен цифровой информационный экран.

В магазине предусмотрено изготовление онигири на собственной кухне, а из расположенного рядом колодца планируется обеспечивать непитьевой водой для бытовых нужд. Для автономного энергоснабжения в случае отключения электричества установлены промышленные аккумуляторные батареи и солнечные панели.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]