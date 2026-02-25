Правительство Японии призвали обеспечить доверие рынков — курс на переход к «ответственной активной фискальной политике»

Токио, 24 февраля 2026 года (Jiji Press) — Японское правительство провело заседание Совета по экономической и фискальной политике (председатель — премьер-министр Такаити Санаэ) — первое после убедительной победы правящей коалиции на выборах в нижнюю палату парламента. На заседании обсуждался переход в полной мере к провозглашённому премьером курсу «ответственной активной фискальной политики».

Представители частного сектора в составе совета, поддержав намеченную смену курса, призвали внимательно следить за динамикой финансовых и капитальных рынков — включая котировки акций и курс йены — и обеспечивать доверие рынков посредством надлежащего диалога с ними.

В своей программной речи перед парламентом 20 февраля Такаити заявила о намерении «положить конец многолетней тенденции к чрезмерной экономии и недостаточному инвестированию в будущее». «Мы не должны колебаться, когда речь идёт о необходимых фискальных мерах», — подчеркнула премьер-министр.

Вместе с тем ранее, ещё до роспуска нижней палаты, когда Такаити объявила о намерении на два года обнулить ставку налога с продаж на продукты питания, на финансовых рынках стремительно выросли долгосрочные процентные ставки и ускорилось ослабление йены — на фоне опасений по поводу ухудшения состояния государственных финансов.

С учётом этого представители частного сектора призвали «чётко обозначить ориентиры и конкретные меры» ответственной активной фискальной политики. На фоне наступления «мира с процентными ставками», обусловленного повышением ставок Банком Японии, они особо отметили, что «диалог с рынками приобретает первостепенное значение».













