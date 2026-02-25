«Непоколебимая поддержка» Украины со стороны G7: заявление лидеров к четвёртой годовщине вторжения

Новости

Париж, 24 февраля 2026 года (Jiji Press) — Лидеры стран «Большой семёрки» (G7) подтвердили «непоколебимую поддержку» Украины в защите её территориальной целостности, права на существование, свободы, суверенитета и независимости. Совместное заявление распространило правительство Франции, председательствующей в G7 в текущем году.

В документе говорится: «Мы признаём, что только Украина и Россия, действуя вместе в ходе добросовестных переговоров, могут достичь мирного соглашения». Лидеры выразили поддержку усилиям президента США Дональда Трампа по посредничеству в переговорах, подчеркнув при этом, что Европа также «играет ведущую роль» в мирном процессе.

24 февраля 2026 года исполнилось четыре года с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Лидеры также заявили о готовности тесно сотрудничать в вопросах финансирования восстановления защитной арки Чернобыльской атомной электростанции в Украине, повреждённой в результате атак беспилотников, с целью предотвращения радиационных инцидентов. Серьёзная авария на станции в северной части Украины произошла в 1986 году.

В состав G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония, а также Европейский союз.

