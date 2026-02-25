Верховный суд Японии подтвердил решение о посмертном пересмотре дела пожизненно осуждённого – первый подобный случай в послевоенной истории страны

Новости

Токио, 25 февраля 2026 года (Jiji Press) – Верховный суд Японии оставил в силе решение апелляционного суда о начале повторного судебного разбирательства по делу мужчины, скончавшегося во время отбытия пожизненного наказания по обвинению в разбойном убийстве, совершённом в 1984 году в префектуре Сига на западе страны.

Вторая малая коллегия Верховного суда под председательством судьи Окамура Кадзуми 24 февраля единогласно тремя голосами отклонила специальную апелляцию прокуратуры. Судья Миура Мамору, бывший прокурор, участия в рассмотрении дела не принимал.

Сакахара Хироми умер от болезни в марте 2011 года в возрасте 75 лет во время отбытия наказания. Ходатайство о пересмотре дела было подано его родственниками. Как предполагается, это первый в послевоенной Японии случай, когда повторный процесс назначен после смерти бывшего обвиняемого по делу, в котором вступил в силу приговор к пожизненному лишению свободы или более суровому наказанию. В делах об убийстве подобный посмертный пересмотр станет вторым случаем после «дела о радиоторговце в Токусиме».

Преступление произошло в декабре 1984 года в городе Хино префектуры Сига: 69-летняя владелица винного магазина была убита, а сейф из её магазина похищен. В 1988 году по подозрению в разбойном убийстве был задержан Сакахара, являвшийся постоянным посетителем магазина. На стадии следствия он дал признательные показания, однако в суде последовательно настаивал на своей невиновности. В 2000 году приговор вступил в законную силу. Прямых вещественных доказательств представлено не было; основным предметом спора оставалась достоверность признательных показаний.

В рамках второго ходатайства прокуратура раскрыла новые материалы, включая фотонегативы, сделанные в ходе следственных действий на месте обнаружения сейфа. В 2018 году Окружной суд Оцу постановил начать повторное разбирательство, указав, что признания противоречат объективным доказательствам и не могут считаться достоверными. В 2023 году Апелляционный суд Осаки поддержал это решение, отметив, что «возникли основания сомневаться в добровольности следственных действий, в том числе с учётом возможного применения наводящих вопросов». Прокуратура подала специальную апелляцию в Верховный суд, однако она была отклонена. С момента первоначального решения суда первой инстанции прошло более семи лет.

Повторный процесс состоится в Окружном суде Оцу; как ожидается, он с высокой вероятностью завершится оправдательным приговором.

Правительство намерено внести в текущую сессию парламента поправки к Уголовно-процессуальному кодексу, сохраняющие за прокуратурой право обжалования решений о пересмотре дел. Решение Верховного суда, вероятно, окажет влияние на продолжающуюся дискуссию о целесообразности подобных изменений.

