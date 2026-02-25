В Иране задержан гражданин Японии — предположительно глава тегеранского бюро NHK

Новости

Стамбул, 25 февраля 2026 года (Jiji Press) — Иранские власти задержали одного гражданина Японии в столице страны Тегеране 20 января по местному времени, сообщил заместитель главного секретаря кабинета министров Японии Одзаки Масанао на пресс-конференции 25 февраля. Американское медиа «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» сообщило, что задержан глава тегеранского бюро NHK.

Одзаки заявил, что японское правительство поддерживает связь с задержанным и членами его семьи. Сославшись на «защиту частной жизни», он отказался раскрывать подробности дела, однако подчеркнул: «Мы настоятельно призываем иранскую сторону к скорейшему освобождению и намерены оказать всю возможную поддержку».

В пресс-службе NHK заявили: «Мы всегда ставим безопасность наших сотрудников на первое место. На данном этапе нам нечего сообщить».

По данным «Радио Свободная Европа/Радио Свобода», задержанный был переведён 23 февраля в тегеранскую тюрьму Эвин на севере столицы, где содержатся политические заключённые. Подробности подозрений и предъявленных обвинений остаются неизвестными.







[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]